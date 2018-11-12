«Сибирь» потерпела пятое поражение подряд, уступив «Барысу»

В Новосибирске местная «Сибирь» потерпела поражение во встрече с астанинским «Барысом», встреча завершилась со счётом 1:2 ОТ. Для новосибирской команды поражение стало пятым подряд.



Счёт во встрече был открыт уже на четвёртой минуте, точный бросок в свой актив записал нападающий команды гостей Андре Петерссон. Подопечные Александра Андриевского сумели отыграться только на 30-й минуте, заброшенной шайбой отметился форвард Дмитрий Саюстов. Оставшаяся часть основного времени прошла без забитых голов, а в овертайме победу «Барысу» принесла шайба Кёртиса Валка.

Календарь игр регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2018/19

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