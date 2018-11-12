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«Сибирь» потерпела пятое поражение подряд, уступив «Барысу»

«Сибирь» потерпела пятое поражение подряд, уступив «Барысу»
Хоккей / КХЛ

В Новосибирске местная «Сибирь» потерпела поражение во встрече с астанинским «Барысом», встреча завершилась со счётом 1:2 ОТ. Для новосибирской команды поражение стало пятым подряд.

Счёт во встрече был открыт уже на четвёртой минуте, точный бросок в свой актив записал нападающий команды гостей Андре Петерссон. Подопечные Александра Андриевского сумели отыграться только на 30-й минуте, заброшенной шайбой отметился форвард Дмитрий Саюстов. Оставшаяся часть основного времени прошла без забитых голов, а в овертайме победу «Барысу» принесла шайба Кёртиса Валка.

КХЛ - регулярный чемпионат
12 ноября 2018, понедельник. 15:30 МСК
Сибирь
Новосибирская область
1 : 2
0:1, 1:0, 0:0, 0:1
Барыс
Астана
0:1 – Петерссон (Старченко) – 03:32 (5x5), 1:1 – Саюстов (Брюле, Шаров) – 29:10 (5x3), 1:2 – Валк (Михайлис) – 63:20 (3x3)

Календарь игр регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2018/19

Посмотреть видео также можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

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