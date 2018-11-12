Стали известны составы петербургского СКА и екатеринбургского «Автомобилиста» на матч в рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, информируют клубы в «Твиттере». Встреча состоится сегодня, 12 ноября, начало игры — в 19:30 мск. В составе «армейцев» свой первый матч в КХЛ проведёт форвард Василий Подколзин.
СКА:
Шестёркин (Хелльберг);
Гавриков — Херсли, Гусев — Дацюк — Карпов;
Токранов — Белов, Кузьменко — Бывальцев — Барабанов;
Хафизуллин — Рукавишников, Якупов — Коскиранта — Плотников;
Рундблад, Кручинин — Каблуков — Ли, Подколзин.
«Автомобилист»:
Сохатский (Гросс);
Вишневский — Гуркин, Доус — Да Коста — Голышев;
Бодров — Мамкин, Белоусов — Паре — Секстон;
Лямин — Егоршев, Крикунов — Литовченко — Миловзоров;
Переляев — Мишарин, Чесалин — Попов — Рассейкин.
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17-летний Подколзин дебютирует в КХЛ в матче СКА — «Автомобилист»