Скабелка: зачем вспоминать прошлогодний спад «Барыса»?

Главный тренер «Барыса» Андрей Скабелка прокомментировал победу над «Сибирью» (2:1 ОТ).



«Первый период остался за нами: забили один гол, могли и больше. Второй период был зеркальным, всё перевернулось. Мы отдали инициативу, «Сибирь» держала шайбу, заставляла нас удаляться. Хорошо, что мы одну только пропустили. В третьем периоде мы больше игру контролировали, и в овертайме удалось забить. В целом матч был равный.



Боченски и Фрэттин — лидеры команды, много времени получают. Поэтому их травмы не могли не сказаться на ходе матча. Боченски травмировался, заблокировав шайбу, это команду завело. Сегодня мы победили, но завтра узнаем, какой ценой это сделали.



Я не работал с «Барысом» в прошлом сезоне. Новый штаб, новые игроки. Зачем вспоминать прошлый сезон и спад прошлогодний после перерыва на Евротур? Мы видим, как команда реагирует на игры и нагрузки. «Барыс» впервые выиграл сегодня в Новосибирске с 2013 года, всё когда-то меняется.



В Новосибирске у меня было хорошее время, я здесь был счастлив. Конечно, приятные эмоции от возвращения в этот город», — передаёт слова Скабелки корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Ерыкалов.

«Сибирь» потерпела пятое поражение подряд, уступив «Барысу»