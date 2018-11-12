Губернатор Нижегородской области Никитин стал председателем правления «Торпедо»

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин избран председателем правления клуба хоккейного клуба «Торпедо», информирует ТАСС.



«Прежде всего, необходимо обеспечить стабильное выступление „Торпедо“ в КХЛ, а также сформировать устойчивую финансовую модель на ближайшее время. Важной задачей является и популяризация хоккея в регионе. Учитывая, что планируется строительство нового Ледового дворца в Нижнем Новгороде, необходимо постоянно поддерживать зрительский интерес к выступлениям клуба для того, чтобы в перспективе обеспечить наполняемость арены», — рассказал о своих задачах Никитин.



В нынешнем сезоне «Торпедо» под руководством тренера Дэвида Немировски набрало 33 очка в 25 матчах.



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