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«Спартак» — «Металлург»: Кулёмин оформил хет-трик за пять минут

«Спартак» — «Металлург»: Кулёмин оформил хет-трик за пять минут
Хоккей / КХЛ

В первом периоде встречи московского «Спартака» и магнитогорского «Металлурга» хет-трик удалось оформить нападающему команды гостей Николаю Кулёмину. Форвард смог забросить три шайбы за пять минут — голы были забиты на 11-й, 14-й и 16-й минутах матча.

В матче продолжается первый период, счёт 3:1 в пользу подопечных Йозефа Яндача.

Посмотреть видео третьей заброшенной шайбы Кулёмина также можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

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