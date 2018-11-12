Минское «Динамо» подтвердило переход Блума

Минское «Динамо» в своём официальном «твиттере» подтвердило подтвердило защитника Джонатона Блума, сообщив о наличии договорённости с американцем.



В прошлом сезоне 29-летний хоккеист выступал в Континентальной хоккейной лиге за дальневосточный «Адмирал» и хоккейный клуб «Сочи». Он сыграл за эти команды в общей сложности 58 матчей, набрав 26 (2+24) очков при показателе полезности «-3». 25 мая 2018 года Блум заключил контракт с «Торпедо», но через месяц соглашение было расторгнуто по семейным обстоятельства.



Всего в КХЛ Блум провёл 158 матчей, записав в свой актив 79 (12+67) очков при показателе полезности «-5» и 79 минутах штрафа.



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