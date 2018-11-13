Защитник «Чикаго» Брент Сибрук отправил Андрея Свечникова головой в борт

В очередном матче игрового дня регулярного сезона НХЛ «Каролина Харрикейнз» дома взял верх над «Чикаго Блэкхоукс», одержав волевую победу в овертайме – 3:2.

В середине третьего периода ветеран «Чикаго» Брент Сибрук грубо атаковал со спины новичка «Харрикейнз» Андрея Свечникова, который не видел соперника и влетел головой в борт. Россиянина тут же отвели в раздевалку на специальную процедуру тестирования симптомов сотрясения мозга, а Сибрук получил малый штраф за толчок на борт. Российскому хоккеисту удалось избежать травмы, и после прохождения необходимых процедур он вернулся в игру.

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«Чикаго» потерпел восьмое поражение подряд, «Каролина» победила второй раз в трёх последних матчах.