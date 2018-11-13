Бриндамор: силовой приём Сибрука на Свечникове был по-настоящему страшным

Главный тренер «Каролины Харрикейнз» Род Бриндамор прокомментировал силовой приём защитника «Чикаго Блэкхоукс» Брента Сибрука на форварде «ураганов» Андрее Свечникове.

«Свечникову пришлось пройти через протокольную процедуру тестирования на наличие симптомов сотрясения, но по ходу третьего периода он получил разрешение играть. Силовой приём был по-настоящему страшным, но я не думаю, что соперник намеренно хотел нанести нашему игроку вред.

Хорошо, что Мартинук вступился? Конечно. Мы должны держаться все вместе. Я рад, что Андрей вернулся и смог сыграть важную роль в концовке», — сказал Бриндамор.

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В середине третьего периода ветеран «Чикаго» грубо атаковал со спины новичка «Харрикейнз», который не видел соперника и влетел головой в борт. Россиянина тут же отвели в раздевалку на специальную процедуру тестирования симптомов сотрясения мозга, а Сибрук получил малый штраф за толчок на борт. Российскому хоккеисту удалось избежать травмы и после прохождения необходимых процедур вернуться в игру.