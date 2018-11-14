Сборная России U20 уверенно обыграла команду QMJHL в пятом матче суперсерии

Молодёжная сборная России продолжила ежегодную серию матчей со сборными канадских юниорских лиг. В пятой встрече подопечные Валерия Брагина разгромили сборную юниорской хоккейной лиги Квебека (QMJHL) – 5:1 (2:1, 1:0, 2:0). Счёт в серии стал 3-2.

Главным героем встречи стал голкипер сборной России Пётр Кочетков, который отразил 33 броска из 34. По два балла за результативность в составе россиян набрали: Иван Муранов (1+1), Никита Шашков (1+1), Иван Чехович (1+1), Павел Колтыгин (0+2)и Александр Хованов (0+2).

Видео также можно посмотреть в «твиттере» Канадской хоккейной лиги.

16 ноября, команда Валерия Брагина проведёт второй матч со сборной главной юниорской хоккейной лиги Квебека. Встреча начнётся в 03:00 мск.