«Питтсбург» продлил контракт с генеральным менеджером Джимом Рутерфордом

«Питтсбург Пингвинз» продлил соглашение с генеральным менеджером Джимом Рутерфордом, сообщает пресс-служба «пингвинов».



Новый контракт 69-летнего специалиста действует до окончания сезона-2021/22. «Питтсбург» завоевал Кубок Стэнли в 2016 и 2017 годах, когда на посту генерального менеджера трудился Рутерфорд. Кроме того американец стал обладателем заветного трофея в системе «Каролины Харрикейнз» в 2006 году.



«Мы считаем Джима одним из лучших генеральных менеджеров в мире спорта. Перед стартом каждого сезона он ставит максимальные задачи в виде завоевания Кубка Стэнли. Стремление к совершенству – то, что движет командой. Джим сыграл немаловажную роль в завоевании двух Кубков Стэнли подряд, но его цель – добиться чего-то большего, и мы хотим помочь ему», — приводит слова владельцев «Пингвинз» Марио Лемье и Рона Бёркла официальный сайт клуба.



В 2016 году Рутерфорд был признан лучшим генеральным менеджером НХЛ.

«Питтсбург» проиграл 6 из последних 7 матчей и занимает 14-е место на Востоке