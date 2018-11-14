Тапола: КХЛ такая лига, что вчера есть шесть защитников, а сегодня некому играть

Главный тренер «Куньлунь Ред Стар» Юсси Тапола прокомментировал победу над «Сибирью» (4:2).



«Это очень важная для нас победа. Мы успешно завершили выездное турне. Учитывая, что паузу мы провели в Подмосковье, путешествие составило два недели. Мы знали, что игра будет тяжёлая, потому что «Сибирь» провела хороший матч с «Барысом». Да, «Куньлунь» пропустил первым, нашу игру ломали удаления, но победу мы заслужили.



Бартулис не играл несколько месяцев, ему сегодня было тяжело, но я полностью доволен его игрой. Он и гол забил, и в целом в других компонентах был хорош. Что касается усиления обороны, то одно время мы в роли защитников выпускали нападающих. КХЛ такая лига, что сегодня у тебя шесть защитников и всё нормально, а завтра некому играть. На сегодняшний день я доволен, что есть возможность для ротации», — передаёт слова Таполы корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Ерыкалов.

«Сибирь» проиграла «Куньлуню», потерпев шестое поражение подряд