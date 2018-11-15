Латта: рад, что Тому Уилсону сократили дисквалификацию, мы дружили в «Кэпиталз»

Нападающий «Куньлунь Ред Стар» Майкл Латта прокомментировал впечатления от первого сезона в Континентальной хоккейной лиге и вспомнил выступления за «Вашингтон Кэпиталз».



«Нынешний сезон первый для меня в КХЛ, и мне очень нравится. Особенно по душе мне большие площадки, я люблю, когда много пространства, и легко перестроился. В этой лиге много техничных хоккеистов, я настроен очень положительно.



Я три года играл в системе «Вашингтона», хорошо знаю многих парней в составе «столичных». Я был просто счастлив, когда «Кэпиталз» в прошлом сезоне взяли Кубок Стэнли. Мой лучший друг в «Вашингтоне» — силовик Том Уилсон, мы с ним играли вместе в одном звене на протяжении долгого времени. Я рад, что ему сократили дисквалификацию, потому что он приносит много пользы команде. Делает силовые приёмы, работает энергично у бортов. Просто он большой, солидный парень. Его возвращение поможет «Кэпиталз», без сомнения.



Друзья часто спрашивают о жизни в России и Китае. Я отвечаю, что разница с Северной Америкой очень большая, но у меня нет никаких проблем, я легко адаптируюсь. Я отнёсся к переезду в Китай как к приключению в моей жизни. Мыслей о том, чтобы вернуться играть в Америку, у меня на данный момент нет. Я провёл много времени в минорных лигах и думаю, что наигрался там достаточно. Мне нравится в КХЛ, хотелось бы играть именно здесь», — сказал Латта в интервью корреспонденту «Чемпионата» Максиму Замятину.



Напомним, что Латта сыграл за «Вашингтон» 113 матчей, набрав 17 (4+13) очков.

Главному костолому НХЛ снизили дисквалификацию. Как такое может быть? Тому Уилсону всё сходит с рук.