Кагарлицкий: при Крикунове в «Динамо» многое изменилось, пока это даёт результат

Нападающий московского «Динамо» Дмитрий Кагарлицкий прокомментировал победу (4:0) в матче с «Авангардом». Форвард забросил две шайбы.



«Неожиданный результат? Мы очень плодотворно поработали в паузе, был только один выходной. Мы готовились к этой игре, к выездной серии. Ожидали, что сегодня выиграем. Почти домашний матч? Это понятно, но всё равно ночь-то мы провели не дома, а в отеле. Со вчерашнего дня были в Балашихе, поэтому выезд уже начался. Спасибо болельщикам, что пришли нас поддержать. Где-то на мгновение казалось, что играем дома.



Мой дубль? Первый гол – наработанная комбинация, вышли «два в один», просто бросил, Вадик Шипачёв хорошо игрока увёл. Вторая шайба – контратака, бросок, гол. Ничего особенного. Можно было забить и третий гол, сам виноват, что в штангу попал. Ребята пытались дать мне возможность оформить хет-трик, но я оставил его на следующие игры.

Настроение после матча? Никакой эйфории не было, потому что нам мало одной победы, чтобы вернуться в зону плей-офф и закрепиться там. Достаточно матчей уже проиграли, поэтому надо выдавать победную серию, желательно начать с сегодняшнего матча.



Мы бьёмся за Крикунова? Да мы и за Воробьёва бились, может, как-то тренировки изменились. В принципе, много всего изменилось. Это пока даёт результат, надеюсь, и в будущем это даст нам то, что хотим. Пока рано судить, потому что мало матчей сыграли при новом тренере. Верим, что это приведёт нас к восьмёрке. А вообще, хотелось бы и в четвёрку попасть», — передаёт слова Кагарлицкого корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.