СКА обменял в «Йокерит» права на форварда Весалайнена

Петербургский СКА обменял в финский клуб «Йокерит» права на форварда Кристиана Весалайнена, взамен получив денежную компенсацию, информирует в своём официальном «твиттере» KHL Media Team.



19-летний Весалайнен выступает в системе клуба Национальной хоккейной лиги «Виннипег Джетс», проведя в нынешнем регулярном чемпионате пять матчей за основную команду, записав в свой актив одну результативную передачу при показателе полезности "+1" и нуле минут штрафного времени. В среднем хоккеист проводил на льду около семи минут за игру.



В 8 матчах АХЛ за «Манитобу» Весалайнен сумел отметиться 8 (3+5) очками при показателе полезности "+1" и двух минутах штрафа.



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