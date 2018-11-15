Стали известны составы нижнекамского «Нефтехимика» и братиславского «Слована» на матч в рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, информируют клубы в «Твиттере». Встреча состоится сегодня, 15 ноября, начало игры — в 19:00 мск.
«Нефтехимик»:
Макаров (Ежов);
Тимашов — Полашек, Пуустинен — Руохомаа — Няттинен;
Волгин — Брынцев, Падакин — Нестрашил — Галимов;
Шарипзянов — Семёнов, Порядин — Куликов — Хайруллин;
Огурцов, Здунов — Якимов — Шарифьянов.
«Слован»:
Штепанек (Чилиак);
Серсен — Желина, Червены — Таффе — Ржепик;
Месарош — Грман, Лунтер — Сукел — Еглич;
Яношик — Клок, Ро — Бэйли — Лишка;
Шварны — Баранов, Грнка — Чипчура — Свобода.
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Опубликованы составы на матч «Нефтехимик» — «Слован»