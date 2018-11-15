«Вашингтон» — «Колорадо»: Холтби, Оши и Кузнецов могут пропустить игру

Хоккеисты клуба «Вашингтон Кэпиталз» Брэйден Холтби, Ти Джей Оши и Евгений Кузнецов могут пропустить матч с «Колорадо Эвеланш», сообщает в своём «твиттере» североамериканский журналист Адриан Дэйтер. По имеющейся информации, у всех троих хоккеистов обнаружены травмы.



Напомним, Оши и Кузнецов получили повреждения в проигранной встрече с «Виннипег Джетс» (1:3).

Кузнецов попал под каток «Виннипега». Его вырубили локтем в голову Оши тоже досталось.

Счёт в середине первого периода открыл нападающий гостей Якуб Врана, одним из ассистентов выступил защитник Дмитрий Орлов. Во втором периоде Марк Шайфли восстановил равновесие, реализовав удаление Александра Овечкина. Победу «Джетс» принёс Бен Шьяро, отличившийся на 53-й минуте, а точку в матче поставил Кайл Коннор, пославший шайбу в пустые ворота.