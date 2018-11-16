Молодёжная сборная России выиграла суперсерию с CHL впервые с 2014 года

Молодёжная сборная России завершила ежегодную серию матчей со сборными канадских юниорских лиг. В заключительной шестой встрече подопечные Валерия Брагина в овертайме обыграли сборную главной юниорской лиги Квебека (QMJHL) – 3:2 (0:1, 0:0, 2:1, 1:0).

Сборная России одержала победу в четвёртом матче из шести и четвёртый раз в истории (2010, 2012, 2014. 2018) выиграла суперсерию. Напомним, что всего с 2003 года прошло 16 таких серий. Таким образом, канадская молодёжная хоккейная лига ведёт с общим счётом 12-4.

Счёт в середине стартового периода открыл Антуан Моран, на что россияне ответили голом в начале третьего периода – с передачи Павла Шэна отличился Степан Старков. Сборную QMJHL вновь вывел вперёд точный бросок Ноа Добсона на 49-й минуте, а за 14 секунд до истечения основного времени счёт сравнял Дмитрий Завгородний, реализовав большинство.