«Питтсбург» проиграл 7 из последних 8 матчей, став худшим клубом в конференции

В очередном матче игрового дня регулярного сезона НХЛ «Тампа-Бэй Лайтнинг» одержал выездную победу над «Питтсбург Пингвинз» — 4:3. Для «Питтсбурга» это поражение стало седьмым в последних восьми матчах.

Последовательно «Питтсбург» дважды уступил «Нью-Йорк Айлендерс» (3:6 и 2:3 Б), «Торонто Мэйпл Лифс» (0:5), «Нью-Джерси Дэвилз» (1:5) и «Вашингтону» (1:2). После пятиматчевой серии неудач «Питтсбург» крупно победил «Аризону Койотс» (4:0), однако затем снова потерпел два поражения — от «Нью-Джерси Дэвилз» (2:4) и сегодня от «Тампы». Команда Майка Салливана опустилась уже на последнее место в Восточной конференции.

В следующем матче «Питтсбург» сыграет с «Оттавой Сенаторз», занимающей 12-е место на Востоке.