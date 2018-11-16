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«Нэшвилл» потерпел третье поражение подряд, уступив «Аризоне»

«Нэшвилл» потерпел третье поражение подряд, уступив «Аризоне»
Хоккей / НХЛ

В очередном матче игрового дня регулярного сезона НХЛ «Нэшвилл Предаторз» потерпел третье поражение подряд уступив «Аризоне Койотс» — 1:2 (0:1, 0:1, 1:0). В первом периоде Михаэль Грабнер открыл счёт, а во втором Джейсон Демерс увеличил преимущество хозяев. «Хищники» смогли отыграть одну шайбу усилиями Ника Бонино.

Российский защитник «Аризоны» Илья Любушкин провёл на льду 10 минут и 49 секунд, за которые совершил 3 силовых приёма и заблокировал 2 броска по воротам.

В параллельном матче «Монреаль Канадиенс» одержал выездную победу над «Калгари Флэймз», несмотря на дубль Мэттью Ткачука во втором периоде – 3:2 (1:0, 0:2, 2:0). В составе канадской команды отличились Томаш Татар, Джонатан Друен и Арттури Лехконен.

НХЛ - регулярный чемпионат
16 ноября 2018, пятница. 05:00 МСК
Аризона Койотс
Глендейл
2 : 1
1:0, 1:0, 0:1
Нэшвилл Предаторз
Нэшвилл
1:0 – Грабнер (Коннотон) – 07:16 (4x5), 2:0 – Демерс (Фишер, Экман-Ларссон) – 24:09 (5x5), 2:1 – Бонино (Йози, Уотсон) – 52:09 (5x5)
НХЛ - регулярный чемпионат
16 ноября 2018, пятница. 05:00 МСК
Калгари Флэймз
Калгари
2 : 3
0:1, 2:0, 0:2
Монреаль Канадиенс
Монреаль
0:1 – Татар (Галлахер, Дано) – 08:00 (5x5), 1:1 – Ткачук (Джордано, Линдхольм) – 23:43 (5x4), 2:1 – Ткачук (Броди, Джордано) – 35:53 (5x5), 2:2 – Друен (Доми, Шоу) – 48:32 (5x5), 2:3 – Лехконен (Котканиеми, Юульсен) – 52:14 (5x5)
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