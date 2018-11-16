«Нэшвилл» потерпел третье поражение подряд, уступив «Аризоне»

В очередном матче игрового дня регулярного сезона НХЛ «Нэшвилл Предаторз» потерпел третье поражение подряд уступив «Аризоне Койотс» — 1:2 (0:1, 0:1, 1:0). В первом периоде Михаэль Грабнер открыл счёт, а во втором Джейсон Демерс увеличил преимущество хозяев. «Хищники» смогли отыграть одну шайбу усилиями Ника Бонино.

Российский защитник «Аризоны» Илья Любушкин провёл на льду 10 минут и 49 секунд, за которые совершил 3 силовых приёма и заблокировал 2 броска по воротам.

В параллельном матче «Монреаль Канадиенс» одержал выездную победу над «Калгари Флэймз», несмотря на дубль Мэттью Ткачука во втором периоде – 3:2 (1:0, 0:2, 2:0). В составе канадской команды отличились Томаш Татар, Джонатан Друен и Арттури Лехконен.