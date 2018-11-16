«Барыс» — «Динамо» М: Ерёменко займёт место в воротах гостей

Стали известны составы на матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги с участием «Барыса» и московского «Динамо». Игра состоится сегодня, 16 ноября, начало – в 16:30 мск.



«Барыс»:



Граховина (Карлссон);

Даллмэн – Маклюков, Валк – Кормье – Старченко;

Диц – Орехов, Михайлис – Бойд – Шевченко;

Семёнов – Климонтов, Петухов – Гренц – Акользин;

Липин – Полохов, Панюков – Сагадеев – Асетов.



«Динамо» М:



Ерёменко (Бочаров);

Миронов – Хиетанен, Кагарлицкий – Шипачёв – Макаров;

Волков – Никулин, Брюквин – Индрашис – Тарасов;

Койвисто – Меньшиков, Моисеев – Мозер – Тарасов;

Пепеляев – Зайцев, Пестушко – Игумнов – Алексеев.

В предыдущем матче бело-голубые обыграли на выезде «Авангард» (4:0), а «Барыс» уступил дома «Амуру» (5:6).