«Барыс» — «Динамо» М: Ерёменко займёт место в воротах гостей

Стали известны составы на матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги с участием «Барыса» и московского «Динамо». Игра состоится сегодня, 16 ноября, начало – в 16:30 мск.
«Барыс»:
Граховина (Карлссон);
Даллмэн – Маклюков, Валк – Кормье – Старченко;
Диц – Орехов, Михайлис – Бойд – Шевченко;
Семёнов – Климонтов, Петухов – Гренц – Акользин;
Липин – Полохов, Панюков – Сагадеев – Асетов.
«Динамо» М:
Ерёменко (Бочаров);
Миронов – Хиетанен, Кагарлицкий – Шипачёв – Макаров;
Волков – Никулин, Брюквин – Индрашис – Тарасов;
Койвисто – Меньшиков, Моисеев – Мозер – Тарасов;
Пепеляев – Зайцев, Пестушко – Игумнов – Алексеев.
В предыдущем матче бело-голубые обыграли на выезде «Авангард» (4:0), а «Барыс» уступил дома «Амуру» (5:6).
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