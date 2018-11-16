И. Воробьёв — о пропуске Дацюком двух матчей: Паша готовится

Главный тренер СКА Илья Воробьёв поделился мнением о матче с «Трактором» (1:0).



«Готовились к плотной обороне соперника, забили — молодцы. В конце выстояли. У Дацюка опять травма колена? Паша готовится. Почему не играет Тихонов? У нас ротация, все готовятся», — передаёт слова Воробьёва корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.



Питерская команда открыла счёт на 16-й минуте первого периода благодаря голу Александра Барабанова, и этот результат сохранился вплоть до финальной сирены. Голкипер хозяев Магнус Хелльберг отыграл на ноль и провёл четвёртый сухой матч в нынешнем сезоне.



СКА продлил победную серию до трёх матчей, а челябинская команда проиграла в третий раз за последние четыре игры. 18 ноября подопечные Ильи Воробьёва проведут домашний матч с «Металлургом», челябинская команда встретится на своей площадке с «Ак Барсом» (20 ноября).