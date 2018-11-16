Прохоркин: Дацюка из состава СКА мне не вытеснить, он наша легенда

Нападающий СКА Николай Прохоркин подвёл итоги матча с «Трактором» (1:0).

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«Для меня нет принципиальных матчей с бывшими клубами или с теми, где я вырос. Это уже давно прошло. Без разницы, с кем играем на победу. Не вытеснить Дацюка, если не набирать по пять очков в каждом матче? По пять очков каждый раз набирать не получится, его невозможно вытеснить, Паша — это наша легенда. Пока у него есть контракт, пока он играет, то будет выкладываться, насколько можно.



С Гусевым у нас химия? Я вообще против слова «химия». Мы в один вид спорта играем. Есть игроки, которые понимают хоккей в атаке, другие лучше понимают в обороне. Мы с Гусевым играем в атаке, нам не надо сыгрываться. Кто у нас в обороне понимает, их ставят вместе, и им тоже не надо сыгрываться», — передаёт слова Прохоркина корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.