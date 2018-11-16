Гавриков: Гатиятуллин ничего отдельно перед матчем о «Тракторе» не говорил

Защитник СКА Владислав Гавриков поделился мнением о домашнем матче с «Трактором» (1:0).

«Не смогли реализовать все свои моменты, не было голевого запаса, приходилось играть осторожнее. Почему забросили уже в равных составах, когда закончилось большинство «пять на три»? Бывает, не всегда получается, не хватает терпения или удачи. Ничего страшного, главное, что выигрывали.

Гатиятуллин ничего отдельно перед матчем о «Тракторе» не говорил, было командное собрание, как обычно. Сложно судить о том, насколько сильно изменился «Трактор» по сравнению с прошлым сезоном. Несколько ребят ушли, несколько пришли, но модель игры осталась прежней», — передаёт слова Гаврикова корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.