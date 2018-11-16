Хелльберг: постригся после Евротура, эта причёска приносит мне удачу

Вратарь СКА Магнус Хелльберг поделился мнением о домашнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги с «Трактором» (1:0). Шведский вратарь оформил четвёртый «сухарь» в сезоне.



«Чувствовал себя спокойно в течение игры. Очень сложный и равный матч, мало заброшенных шайб. Доволен, что нам удалось победить. Иногда бывает так, что сложно держать концентрацию в течение матча, но сегодня был не тот случай, соперник постоянно заставлял быть начеку. Плюс я и сам старался не расслабляться ни на минуту, разговаривал с ребятами.



Я постригся после Евротура? Да, но это случилось пару дней назад в Санкт-Петербурге. Эта причёска приносит удачу», — передаёт слова Хелльберга корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

