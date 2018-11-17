Завгородний: с решающей шайбой в суперсерии повезло, но мы очень старались

Нападающий молодёжной сборной России Дмитрий Завгородний подвёл итоги выигранной суперсерии с клубами североамериканских молодёжных лиг (4-2).
«Решающая шайба? Тренерский штаб доверил нашему звену в решающий момент, и мы очень старались оправдать доверие. Удалось выиграть вбрасывание на борт, как и просили, нашёл возможность бросить и попал. Повезло, наверное, но мы старались.
Какие впечатления от дебюта за „молодёжку“? Очень много эмоций, волнительный момент. Играл в звене с другими ребятами из лиги Квебека, прикладывали максимум сил, чтобы принести максимум пользы команде», — приводит слова нападающего официальный сайт Федерации хоккея России.
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«Выскочили из раздевалки с ножами в зубах». Канада о победе России в суперсерии
Североамериканская пресса удивлена. Не поражением своей сборной, а наглостью российской «молодёжки».