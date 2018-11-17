Пёрселл: КХЛ заточена под одну команду, в матче со СКА судьи вели себя странно

Бывший нападающий «Авангарда» канадец Тедди Пёрселл поделился мнением о происходящем в КХЛ.



«Соглашусь, что лига заточена под одну команду. Мы играли со СКА и проиграли со счётом 2:3, но, наверное, раз 15 сыграли в меньшинстве. Парни на скамейке уже чуть ли не смеялись из-за этого. Судьи вели себя странно. Например, очевидный проброс, мы остановились, а игрок СКА бежит за шайбой, и рука арбитра опускается, игра продолжается.



Мы проводили на базе целые дни, и это как тюрьма. Через два дня после вылета из плей-офф нам нельзя было уезжать из Омска, хотя сезон закончился. Какого чёрта? В итоге я никому не сказал об отъезде, попросил водителя довезти меня до аэропорта и сказал ему: «Всё, чувак, прощай. Больше я сюда не вернусь».



Понятно, я жил не в Москве или Санкт-Петербурге – отличных городах, а в ср*ной Сибири. Практически забыл, каково это — вести диалог и нормально общаться. Я разговаривал с людьми, как со своей собакой: «Тедди голодный». И так далее», — приводит слова Пёрселла телеграм-канал «Эпицентр» со ссылкой на подкаст Пола Биссоннетта и Райана Уитни.

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