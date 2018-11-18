«Рейнджерс» — «Флорида»: Наместников забросил вторую шайбу в сезоне

Нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Владислав Наместников забросил шайбу в матче регулярного сезона с «Флоридой Пантерз» (3:4, продолжается второй период). Ассистентом выступил Мика Зибанеджад.

Эта шайба стала для российского нападающего 2-й в сезоне. Всего в НХЛ он отметился 135 (57+78) баллами за результативность в 301 матче.

Видео гола Владислава Наместникова можно посмотреть на официальном сайте НХЛ.

Нападающий пополнил состав «Рейнджерс» по ходу минувшего сезона в результате обмена с «Тампа-Бэй Лайтнинг». Хоккеист сыграл в регулярном чемпионате за команду с Бродвея 19 матчей, в которых забросил две шайбы и сделал две результативные передачи. В минувшее межсезонье российский форвард подписал с «синерубашечниками» двухлетний контракт.