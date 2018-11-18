Нападающий «Флориды» Майк Хоффман набрал очки в 15-м матче подряд

Нападающий «Флориды Пантерз» Майк Хоффман отметился двумя набранными очками в выездном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Нью-Йорк Рейнджерс» (2:2, после первого периода).

28-летний канадский форвард сначала хлёстким броском расстрелял ворота Хенрика Лундквиста, а через несколько минут поучаствовал в голевой комбинации, которую точным броском в большинстве завершил защитник «пантер» Аарон Экблад. Таким образом, Хоффман продлил серию с набранными очками до 15 матчей, обновив рекорд франшизы. Ранее в этом сезоне Хоффман побил клубное достижение российского нападающего Павла Буре.

Видео гола Хоффмана также можно посмотреть на официальном сайте НХЛ.

Видео гола Аарона Экблада, в котором поучаствовал Хоффман, также можно посмотреть на официальном сайте НХЛ.



