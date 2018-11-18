Хет-трик Аткинсона принёс «Коламбусу» победу над «Каролиной», у Панарина 3 очка

«Коламбус Блю Джекетс» обыграл «Каролину Харрикейнз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча состоялась на «Пи-Эн-Си-Арене» в Роли и завершилась со счётом 4:1 (1:0, 3:1, 0:0) в пользу гостей.

Календарь регулярного чемпионата НХЛ в сезоне-2018/19

Главным героем встречи стал форвард «Коламбуса» Кэм Аткинсон, который оформил хет-трик. Тремя результативными передачами отметился россиянин Артемий Панарин. Голкипер «Блю Джекетс» Сергей Бобровский совершил 30 сейвов. Единственную шайбу «Каролины» забросил Себастьян Ахо.

Российский нападающий «Харрикейнз» Андрей Свечников провёл на льду 13 минут 3 секунды, нанёс два броска в створ ворот и окончил матч с показателем полезности «-1».

В параллельном матче «Оттава Сенаторз» обыграла «Питтсбург Пингвинз» — 6:4 (3:1, 2:0, 1:3). У Евгения Малкина две передачи.