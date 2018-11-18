Эксперты TSN: Нюландер может стать самым ненавидимым игроком в истории «Торонто»

Ведущие канадского телеканала TSN обсудили ситуацию с нападающим «Торонто Мэйпл Лифс» Вильямом Нюландером. Шведский форвард, находящийся в статусе ограниченно свободного агента, отказывается подписывать новый контракт с командой, требуя лучших условий.

«Если дело закончится тем, что Нюландер уйдёт, его будут ненавидеть болельщики. Не удивлюсь, если его освистают, даже если он вернётся. Он рискует стать самым ненавистным игроком в новейшей истории «Торонто». Его будут ненавидеть сильнее, чем Диона Фанёфа или Фила Кессела. Он был задрафтован «кленовыми листьями», здесь он развивался и рос как хоккеист. Ему предложили контракт на шесть лет и сумму $ 6,5 млн за сезон. Фанаты не понимают, почему он отказался. Они воспримут это как личную обиду и начнут его ненавидеть», — отметил ведущий программы TSN OverDrive Брайан Хейз.

«Все уже устали от этой ситуации. Но для команды не так плох вариант с обменом. Почему бы не получить компенсацию и не обменять игрока, который не хочет играть?» — добавил другой эксперт, известный в прошлом нападающий Джефф О'Нилл.

Если договор не будет подписан до 1 декабря, то Нюландер не сможет играть в НХЛ в нынешнем сезоне, а будущим летом станет неограниченно свободным агентом.