Пивцакин навестил болельщика «Авангарда», получившего тяжёлые травмы

Защитник омского «Авангарда» Никита Пивцакин навестил болельщика «Авангарда» Никиту Голота. 6 августа 2018 года жизнь Никиты и Алины Голота изменилась.

Никита — мастер спорта по спортивным бальным танцам — получил тяжёлую травму, перелом шестого и секдьмого шейных позвонков, и теперь практически всё время проводит в одном из московских реабилитационных центров.

Защитник «ястребов» подарил Никите фирменную куртку «ястребов» и пожелал скорейшего выздоровления.

«Он хочет поскорее пойти, но понятно, что чуда такого не будет. Он должен сам сделать себе чудо. Всё идёт от головы, всё идёт от него. Желаю скорейшего выздоровления. Думаю, что всё получится», — сказал Пивцакин.

Видео также можно посмотреть на официальном YouTube-канале «Авангарда».