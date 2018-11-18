Майоне: в КХЛ очень много классных игроков, стараюсь выкладываться по максимуму

Защитник рижского «Динамо» Мэтью Майоне рассказал об адаптации в Континентальной хоккейной лиге.



«В лиге очень много классных игроков, я стараюсь показать максимальный уровень. Конечно, требуется время, чтобы привыкнуть, – всё-таки новая лига, страна, язык. Надо отдать должное организации, персоналу, партнёрам, благодаря которым я быстрее адаптировался.



У нас большая семья, дружная и сплочённая, поэтому мы так успешны. Стараюсь помогать команде, играть успешно на обеих сторонах площадки. Все набранные очки – совместная работа, каждый старается прокачать партнера и улучшить себя», – приводит слова Майоне «Спорт Бизнес Online».

По итогам голосования среди болельщиков Майоне попал в стартовый состав дивизиона Боброва на Матч звёзд КХЛ.