Плотников: игра с «Металлургом» — самая интересная в домашней серии

Нападающий СКА Сергей Плотников подвёл итоги домашнего матча с «Металлургом» (2:1).



«Это была самая интересная игра домашней серии. У «Металлурга» игровитая команда, не отбрасывалась, старалась выходить через пас, создавала нам проблемы, сложно было строиться. Хорошо, что все играли самоотверженно, до конца и не дали им забить.



На Кулёмина особое внимание не обращали, обращали на всю их первую тройку, что с ними надо играть строже, не давать бросать.



Дополнительной мотивации из-за того, что это первый матч Воробьёва против бывшей команды, не было. У нас прошлый матч был с «Трактором», у нас тренер есть и оттуда, Анвар Рафаилович Гатиятуллин. Ничего такого в этих играх нет, но тренер, который там был, наверное, хочет выиграть. Но и мы хотим победить в каждом матче.



Когда убегал на пустые ворота, я сам споткнулся, меня не сбили. Думал, там не было проброса, я был впереди. Свистнули, но хорошо, что хорошо кончается», — передаёт слова Плотникова корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

СКА убил «Магнитку» большинством. Для этого ему даже не нужен Дацюк Илья Воробьёв обыграл бывшую команду.