Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
Матч-центр :
Главная / Хоккей /

Плотников: игра с «Металлургом» — самая интересная в домашней серии

Плотников: игра с «Металлургом» — самая интересная в домашней серии
Хоккей / КХЛ

Нападающий СКА Сергей Плотников подвёл итоги домашнего матча с «Металлургом» (2:1).

«Это была самая интересная игра домашней серии. У «Металлурга» игровитая команда, не отбрасывалась, старалась выходить через пас, создавала нам проблемы, сложно было строиться. Хорошо, что все играли самоотверженно, до конца и не дали им забить.

На Кулёмина особое внимание не обращали, обращали на всю их первую тройку, что с ними надо играть строже, не давать бросать.

Дополнительной мотивации из-за того, что это первый матч Воробьёва против бывшей команды, не было. У нас прошлый матч был с «Трактором», у нас тренер есть и оттуда, Анвар Рафаилович Гатиятуллин. Ничего такого в этих играх нет, но тренер, который там был, наверное, хочет выиграть. Но и мы хотим победить в каждом матче.

Когда убегал на пустые ворота, я сам споткнулся, меня не сбили. Думал, там не было проброса, я был впереди. Свистнули, но хорошо, что хорошо кончается», — передаёт слова Плотникова корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

СКА убил «Магнитку» большинством. Для этого ему даже не нужен Дацюк
Илья Воробьёв обыграл бывшую команду.
Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент