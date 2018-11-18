Кулёмин: в матче со СКА не чувствовал персональной опеки

Нападающий «Металлурга» Николай Кулёмин поделился эмоциями после выездного матча со СКА (1:2).



«У нас получалось играть в свою игру, много времени проводили в зоне атаки, всё решило большинство и меньшинство. Надо было забивать. Была хорошая, равная игра, но им удалось реализовать моменты в большинстве.



К каждой игре всегда готовишься по-разному, просматриваешь видео. Конечно, разбирали большинство СКА, но не всё получилось



За счёт чего удалось прибавить и забить восемь голов в пяти матчах? Было много моментов и до этого, просто не удавалось забить, в конце не хватало в завершении. Сейчас была такая серия, шайбы начали залетать в ворота, и партнёры помогают, создаём моменты. Сегодня персональной опеки не чувствовал», — передаёт слова Кулёмина корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

СКА убил «Магнитку» большинством. Для этого ему даже не нужен Дацюк Илья Воробьёв обыграл бывшую команду.