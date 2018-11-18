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Кулёмин: в матче со СКА не чувствовал персональной опеки

Кулёмин: в матче со СКА не чувствовал персональной опеки
Хоккей / КХЛ

Нападающий «Металлурга» Николай Кулёмин поделился эмоциями после выездного матча со СКА (1:2).

«У нас получалось играть в свою игру, много времени проводили в зоне атаки, всё решило большинство и меньшинство. Надо было забивать. Была хорошая, равная игра, но им удалось реализовать моменты в большинстве.

К каждой игре всегда готовишься по-разному, просматриваешь видео. Конечно, разбирали большинство СКА, но не всё получилось

За счёт чего удалось прибавить и забить восемь голов в пяти матчах? Было много моментов и до этого, просто не удавалось забить, в конце не хватало в завершении. Сейчас была такая серия, шайбы начали залетать в ворота, и партнёры помогают, создаём моменты. Сегодня персональной опеки не чувствовал», — передаёт слова Кулёмина корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

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