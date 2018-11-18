Сидоренко: целый год не мог привыкнуть к часовому поясу в Хабаровске

Главный тренер минского «Динамо» Андрей Сидоренко с нетерпением ждёт предстоящего матча с «Амуром», который он тренировал в прошлом десятилетии.



«Работа в «Амуре»? Целый год не мог привыкнуть к этому часовому поясу. Семь часов — очень большая разница. Ночью не мог заснуть — потом хотелось спать на тренировках. Высыпался только в самолётах. И, кстати, больше очков мы брали на выезде.



«Амур» дома традиционно смотрится неплохо. У хабаровчан сильное нападение. Думаю, хоккей завтра будет быстрый, вертикальный, потому что площадка здесь канадская. Нам важно грамотно сработать в обороне и воспользоваться слабыми местами соперника — это голкипер и игра под воротами. Стоит упростить действия в атаке, больше бросать», — цитирует тренера официальный сайт «Динамо».