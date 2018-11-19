КХЛ оштрафовала форварда «Слована» Сукеля за удаление в матче с «Торпедо»

Нападающий «Слована» Матуш Сукель оштрафован Континентальной хоккейной лигой за удаление в матче регулярного чемпионата с «Торпедо».



«На основании представленных материалов принято решение оставить без изменений наказание, наложенное на нападающего «Слована» Матуша Сукеля по п.1.6.2. статьи 27 Дисциплинарного Регламента КХЛ, и подвергнуть денежному штрафу», — гласит заявление на официальном сайте лиги.

Видео эпизода можно посмотреть на официальном сайте КХЛ.



В нынешнем сезоне 22-летний словак провёл 28 матчей, в которых забросил шесть шайб и отдал три результативные передачи при показателе полезности «-12» и 29 минутах штрафного времени. В среднем за игру он проводит на льду более 14 минут.