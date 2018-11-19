«Эдмонтон» — «Вегас» — 3:6. Видеообзор матча

«Вегас Голден Найтс» переиграл «Эдмонтон Ойлерз» со счётом 6:3 в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги.



После первого периода «нефтяники» вели 2:1 – на голы Коннора Макдэвида и Алекса Шьяссона точным броском ответил Вильям Карлссон. В начале второго периода гости провели три результативные атаки – в меньшинстве, большинстве и в равных составах. Отличились Коди Икин, Макс Пачоретти и Джонатан Маршессо. На старте третьего игрового отрезка финалисты прошлого розыгрыша Кубка Стэнли забили ещё два гола – Маршессо оформил дубль, голом отметился Райлли Смит. Точку в матче поставил нападающий «Эдмонтона» Леон Драйзайтль.

Видеообзор матча «Эдмонтон» — «Вегас» доступен на «Чемпионате».