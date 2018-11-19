«Адмирал» уступил «Спартаку», продлив серию поражений до восьми матчей

«Спартак» обыграл «Адмирал» со счётом 4:2 в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, который прошёл во Владивостоке.



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Московская команда открыла счёт на 18-й минуте благодаря Анатолию Никонцеву, реализовавшему численный перевес. На старте второго игрового отрезка преимущество красно-белых укрепил Мартиньш Карсумс, однако гости сумели ликвидировать дефицит в две шайбы. Сначала отличился Александр Мерескин, а затем счёт сравнял Александр Угольников. На 47-й минуте гости снова вышли вперёд стараниями Каспарса Даугавиньша, а чуть позже первый гол в форме «Спартака» оформил Артём Фёдоров.



«Адмирал» продлил серию поражений до восьми игр, а «Спартак» одержал четвёртую победу в последних шести матчах.

Видео основных моментов матча доступно на официальном сайте КХЛ.