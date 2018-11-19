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«Адмирал» уступил «Спартаку», продлив серию поражений до восьми матчей

«Адмирал» уступил «Спартаку», продлив серию поражений до восьми матчей
Хоккей / КХЛ

«Спартак» обыграл «Адмирал» со счётом 4:2 в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, который прошёл во Владивостоке.

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Московская команда открыла счёт на 18-й минуте благодаря Анатолию Никонцеву, реализовавшему численный перевес. На старте второго игрового отрезка преимущество красно-белых укрепил Мартиньш Карсумс, однако гости сумели ликвидировать дефицит в две шайбы. Сначала отличился Александр Мерескин, а затем счёт сравнял Александр Угольников. На 47-й минуте гости снова вышли вперёд стараниями Каспарса Даугавиньша, а чуть позже первый гол в форме «Спартака» оформил Артём Фёдоров.

«Адмирал» продлил серию поражений до восьми игр, а «Спартак» одержал четвёртую победу в последних шести матчах.

Видео основных моментов матча доступно на официальном сайте КХЛ.

КХЛ - регулярный чемпионат
19 ноября 2018, понедельник. 12:30 МСК
Адмирал
Владивосток
2 : 4
0:1, 1:1, 1:2
Спартак
Москва
0:1 – Никонцев (Карсумс, Зубов) – 17:56 (5x4), 0:2 – Карсумс (Зубов) – 22:56 (5x5), 1:2 – Мерескин (Глазачев, Воронин) – 35:24 (5x5), 2:2 – Угольников (Коньков, Вихарев) – 40:26 (5x5), 2:3 – Даугавиньш (Зубов) – 46:34 (5x5), 2:4 – Фёдоров (Хохлачёв, Ганзл) – 53:04 (5x5)
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