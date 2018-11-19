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«Адмирал» подтвердил уход Сергея Сошникова

«Адмирал» подтвердил уход Сергея Сошникова
Хоккей / КХЛ

Генеральный директор «Адмирала» Сергей Сошников покинул занимаемый пост, информирует официальный сайт дальневосточного клуба. Ранее об этом сообщил «Чемпионат».

В октябре КХЛ приняла решение наложить спортивную корпоративную дисквалификацию на руководство «Адмирала» в лице Сошникова и Александра Селиванова, вследствие чего доступ клуба в базу ЦИБ (в том числе для дозаявок новых игроков или обменов) закрыт. Ранее президент КХЛ Дмитрий Чернышенко заявил, что лига не намерена снимать дисквалификацию с гендиректора «Адмирала».

Приморский клуб занимает последнее место в Восточной конференции, набрав 14 очков после 29 матчей. В активе команды Сергея Светлова пять побед и 24 поражения. От зоны плей-офф «моряки» отстают на 12 очков.

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История с «Адмиралом» продолжается.
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