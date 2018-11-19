«Адмирал» подтвердил уход Сергея Сошникова

Генеральный директор «Адмирала» Сергей Сошников покинул занимаемый пост, информирует официальный сайт дальневосточного клуба. Ранее об этом сообщил «Чемпионат».



В октябре КХЛ приняла решение наложить спортивную корпоративную дисквалификацию на руководство «Адмирала» в лице Сошникова и Александра Селиванова, вследствие чего доступ клуба в базу ЦИБ (в том числе для дозаявок новых игроков или обменов) закрыт. Ранее президент КХЛ Дмитрий Чернышенко заявил, что лига не намерена снимать дисквалификацию с гендиректора «Адмирала».



Приморский клуб занимает последнее место в Восточной конференции, набрав 14 очков после 29 матчей. В активе команды Сергея Светлова пять побед и 24 поражения. От зоны плей-офф «моряки» отстают на 12 очков.

«Вице-президент КХЛ от нас прячется, а Бабаев хочет вернуться к кормушке» История с «Адмиралом» продолжается.