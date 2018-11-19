Макдэвид: иногда «Эдмонтон» доминирует, но порой мы даже из зоны не выходим

Нападающий клуба НХЛ «Монреаль Канадиенс» Коннор Макдэвид поделился мнением об игровых проблемах команды. «Нефтяники» занимают 12-ю строчку в Западной конференции, заработав 19 очков в 20 встречах. Из последних семи матчей «Эдмонтон» сумел одержать победу только в одном.



«Хоккеисты „Эдмонтона“ должны сконцентрироваться на том, чтобы стабильно играть все 60 минут. Бывают матчи, в которых мы так доминируем, что соперник даже не может толком войти в нашу зону. А бывают такие моменты, когда нас прижимают так, что мы сами из своей зоны выйти не можем», — приводит слова нападающего официальный сайт Национальной хоккейной лиги.



Календарь матчей регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги сезона-2018/19