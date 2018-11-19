Форвард клуба Национальной хоккейной лиги «Питтсбург Пингвинз» Мэтт Каллен может выбыть на длительный срок из-за травмы нижней части тела, сообщает «твиттер» Pens Inside Scoop со ссылкой на главного тренера Майка Салливана.
В текущем регулярном чемпионате НХЛ 42-летний хоккеист принял участие в 18 матчах, сумев записать на свой счёт 4 (2+2) балла при показателе полезности «-2» и шести минутах штрафного времени. В среднем нападающий проводил на льду около двенадцати с половиной минут за игру.
В прошлом сезоне Каллен выступал за «Миннесоту Уайлд», пропустив только три матча «регулярки» из 82, заработав 22 (11+11) очка при показателе полезности «-1».
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42-летний форвард «Питтсбурга» Каллен может выбыть на длительный срок