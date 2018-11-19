«Северсталь» в серии буллитов уступила «Сочи»

«Северсталь» на домашнему льду уступила «Сочи» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Матч завершился со счётом 5:4 Б в пользу гостей.

Счёт в матче был открыт на 12-й минуте первого периода, когда цели достиг бросок Игоря Гераськина. Ещё до перерыва гостям удалось не только отыграться, но и выйти вперёд. По разу отличились Кирилл Беляев и Сергей Шмелёв. Второй период остался за командой Павла Торгаева — в её составе шайбы забросили Иван Захарчук и Даниил Вовченко. В заключительной трети Беляев реализовал буллит и восстановил равновесие, после чего команды ещё по разу обменялись точными бросками. Александр Щербина вновь вывел вперёд хозяев, а Юрки Йокипакка перевёл игру в овертайм. В дополнительное время голов не случилось, а в серии буллитов точнее оказались гости. Решающий буллит реализовал Станислав Бочаров.

Видеообзор лучших моментов матча также можно посмотреть на официальном сайте КХЛ.