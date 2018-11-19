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«Северсталь» в серии буллитов уступила «Сочи»

«Северсталь» в серии буллитов уступила «Сочи»
Хоккей / КХЛ

«Северсталь» на домашнему льду уступила «Сочи» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Матч завершился со счётом 5:4 Б в пользу гостей.

Счёт в матче был открыт на 12-й минуте первого периода, когда цели достиг бросок Игоря Гераськина. Ещё до перерыва гостям удалось не только отыграться, но и выйти вперёд. По разу отличились Кирилл Беляев и Сергей Шмелёв. Второй период остался за командой Павла Торгаева — в её составе шайбы забросили Иван Захарчук и Даниил Вовченко. В заключительной трети Беляев реализовал буллит и восстановил равновесие, после чего команды ещё по разу обменялись точными бросками. Александр Щербина вновь вывел вперёд хозяев, а Юрки Йокипакка перевёл игру в овертайм. В дополнительное время голов не случилось, а в серии буллитов точнее оказались гости. Решающий буллит реализовал Станислав Бочаров.

КХЛ - регулярный чемпионат
19 ноября 2018, понедельник. 19:00 МСК
Северсталь
Череповец
4 : 5
1:2, 2:0, 1:2, 0:0, 0:1
ХК Сочи
Сочи
1:0 – Гераськин (Куляш, Вовченко) – 11:38 (5x5), 1:1 – Беляев (Акмальдинов, Воробьёв) – 12:28 (5x5), 1:2 – Шмелёв (Старков, Томилин) – 14:20 (5x5), 2:2 – Захарчук (Монахов, Карлин) – 25:47 (5x5), 3:2 – Вовченко (Трубачёв, Гераськин) – 33:21 (5x4), 3:3 – Шмелёв – 48:51 (бул), 4:3 – Щербина (Лекомцев) – 50:48 (5x5), 4:4 – Йокипакка (Бочаров, Росен) – 58:48 (6x5), 4:5 – Бочаров – 65:00 ( ПБ)

Видеообзор лучших моментов матча также можно посмотреть на официальном сайте КХЛ.

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