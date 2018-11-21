Кросби примет участие в матче с «Далласом», он пропустил три игры из-за травмы

Капитан «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби выйдет на лёд в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Даллас Старз». Об этом сообщает пресс-служба команды.



Центрфорвард «пингвинов» не выходил на лёд с 13 ноября после обнаруженного повреждения верхней части тела, он пропустил три игры с участием клуба из Пенсильвании.



В 16 матчах этого сезона Кросби набрал 19 (8+11) очков. Он занимает третье место по результативности в команде, а также является вторым снайпером команды.



«Питтсбург» занимает последнее место в таблице Восточной конференции, набрав 18 очков в 19 матчах. Команда Майка Салливана отстаёт от зоны плей-офф на пять очков. В последних 10 матчах «пингвины» одержали всего одну победу.

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