Малкин набрал очки в 5-м матче подряд, забросив шайбу в ворота «Далласа»

Российский нападающий клуба НХЛ «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин отметился восьмой заброшенной шайбой в нынешнем сезоне. В домашней встрече с «Даллас Старз» (идёт 1-й период, счёт — 3:0) он поразил ворота соперника на 7-й минуте. Ассистентами выступили Фил Кессел и Крис Летанг.

Таким образом, воспитанник магнитогорского «Металлурга» продлил результативную серию до пяти матчей. На счету Малкина стало 28 (8+20) очков в 20 матчах сезона, благодаря чему он является лучшим бомбардиром «Питтсбурга» в нынешнем регулярном чемпионате.

Стоит отметить, что Малкин реализовал удаление российского форварда «Далласа» Александра Радулова. Ворота гостей защищает Антон Худобин.

Видео гола Малкина также можно посмотреть на официальном сайте НХЛ.