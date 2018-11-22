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Малкин набрал очки в 5-м матче подряд, забросив шайбу в ворота «Далласа»

Малкин набрал очки в 5-м матче подряд, забросив шайбу в ворота «Далласа»
Хоккей / НХЛ

Российский нападающий клуба НХЛ «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин отметился восьмой заброшенной шайбой в нынешнем сезоне. В домашней встрече с «Даллас Старз» (идёт 1-й период, счёт — 3:0) он поразил ворота соперника на 7-й минуте. Ассистентами выступили Фил Кессел и Крис Летанг.

Таким образом, воспитанник магнитогорского «Металлурга» продлил результативную серию до пяти матчей. На счету Малкина стало 28 (8+20) очков в 20 матчах сезона, благодаря чему он является лучшим бомбардиром «Питтсбурга» в нынешнем регулярном чемпионате.

Стоит отметить, что Малкин реализовал удаление российского форварда «Далласа» Александра Радулова. Ворота гостей защищает Антон Худобин.

Видео гола Малкина также можно посмотреть на официальном сайте НХЛ.

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