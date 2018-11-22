Егор Яковлев набрал первое очко в официальных матчах на уровне НХЛ

Защитник «Нью-Джерси Дэвилз» Егор Яковлев набрал первое очко в официальных матчах Национальной хоккейной лиги. В домашней встрече с «Монреаль Канадиенс» (идёт второй период, счёт — 5:1 в пользу хозяев) 27-летний хоккеист выступил ассистентом в голе Тейлора Холла.

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Яковлев выступал в Континентальной хоккейной лиге за казанский «Ак Барс», ярославский «Локомотив» и питерский СКА. В сезоне-2017/18 он провёл 35 матчей в «регулярке» в составе клуба из Северной столицы и набрал 9 (5+4) очков при показателе полезности «+18» и 14 минутах штрафного времени. В плей-офф на счету Яковлева одна результативная передача в семи проведённых играх.

Календарь регулярного чемпионата НХЛ в сезоне-2018/19

По окончании сезона защитник, ставший в феврале 2018 года олимпийским чемпионом в составе сборной России, подписал соглашение с «Нью-Джерси».