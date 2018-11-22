«Тампа-Бэй» — «Флорида»: Кучеров забросил свою девятую шайбу в сезоне

Российский нападающий клуба НХЛ «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров отметился 9-й заброшенной шайбой в нынешнем сезоне. В домашней встрече с «Флоридой Пантерз» (идёт 1-й период, счёт — 2:1 в пользу хозяев) он поразил ворота соперника на 10-й минуте. Ассистентами выступили Виктор Хедман и Джей Ти Миллер.

В предыдущих 21 матчах он набрал 24 (8+16) баллов за результативность. Всего в НХЛ на счету россиянина 359 (155+203) очков в 387 матчах.

Видео гола также можно посмотреть на официальном сайте НХЛ.

Напомним, летом Кучеров продлил контракт с «Тампа-Бэй Лайтнинг» на восемь лет за $ 76 млн. При этом соглашение начнёт действовать с сезона-2019/20 — ближайший сезон Кучеров отыграет по старому контракту, который приносит ему $ 4,76 млн в год. В предыдущем сезоне Никита набрал ровно 100 очков — на его счету 39 заброшенных шайб и 61 результативная передача.