Гол Малкина и передача Овечкина помогли «Питтсбургу» и «Вашингтону» победить

В очередном матче игрового дня регулярного сезона НХЛ «Питтсбург Пингвинз» прервал четырёхматчевую серию поражений, обыграв дома «Даллас Старз» — 5:1.

Голами у хозяев отметились Джейк Гюнцель, Евгений Малкин, Сидни Кросби, Патрик Хёрнквист и Таннер Пирсон. У гостей единственную шайбу с передачи Александра Радулова забросил Роопе Хинц.

Кросби, вернувшийся в состав после травмы, набрал 3 очка (1+2). У Малкина показатель полезности «+1», 2 броска в створ и 55 % выигранных вбрасываний за 16 минут и 47 секунд, проведённых на льду. Антон Худобин отразил 11 бросков из 16 и был заменён. У Радулова «+1», удаление, которое было реализовано, 2 броска и 3 силовых приёма за 15.36. Валерий Ничушкин сыграл 15.32.

В параллельном матче «Вашингтон Кэпиталз» дома обыграл «Чикаго Блэкхоукс» — 4:2. Голами у победителей отметились Том Уилсон, Андре Бураковски, Михал Кемпны и Деванте Смит-Пелли. В составе «Чикаго» отличились Брэндон Саад и Эрик Густафссон.

Александр Овечкин сделал результативную передачу, заработал показатель полезности «+1» и 2 минуты штрафа и дважды бросил в створ за 22.21. Дмитрий Орлов сыграл 24 минуты. Артём Анисимов сделал голевой пас и выиграл 22% вбрасываний за 16.46.