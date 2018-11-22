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Гол Малкина и передача Овечкина помогли «Питтсбургу» и «Вашингтону» победить

Гол Малкина и передача Овечкина помогли «Питтсбургу» и «Вашингтону» победить
Хоккей / НХЛ

В очередном матче игрового дня регулярного сезона НХЛ «Питтсбург Пингвинз» прервал четырёхматчевую серию поражений, обыграв дома «Даллас Старз» — 5:1.

Голами у хозяев отметились Джейк Гюнцель, Евгений Малкин, Сидни Кросби, Патрик Хёрнквист и Таннер Пирсон. У гостей единственную шайбу с передачи Александра Радулова забросил Роопе Хинц.

Кросби, вернувшийся в состав после травмы, набрал 3 очка (1+2). У Малкина показатель полезности «+1», 2 броска в створ и 55 % выигранных вбрасываний за 16 минут и 47 секунд, проведённых на льду. Антон Худобин отразил 11 бросков из 16 и был заменён. У Радулова «+1», удаление, которое было реализовано, 2 броска и 3 силовых приёма за 15.36. Валерий Ничушкин сыграл 15.32.

В параллельном матче «Вашингтон Кэпиталз» дома обыграл «Чикаго Блэкхоукс» — 4:2. Голами у победителей отметились Том Уилсон, Андре Бураковски, Михал Кемпны и Деванте Смит-Пелли. В составе «Чикаго» отличились Брэндон Саад и Эрик Густафссон.

Александр Овечкин сделал результативную передачу, заработал показатель полезности «+1» и 2 минуты штрафа и дважды бросил в створ за 22.21. Дмитрий Орлов сыграл 24 минуты. Артём Анисимов сделал голевой пас и выиграл 22% вбрасываний за 16.46.

НХЛ - регулярный чемпионат
22 ноября 2018, четверг. 03:00 МСК
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
5 : 1
3:0, 2:0, 0:1
Даллас Старз
Даллас
1:0 – Гюнцель (Кросби, Олексяк) – 03:58 (5x5), 2:0 – Малкин (Летанг, Кессел) – 06:06 (5x4), 3:0 – Кросби (Гюнцель, Хёрнквист) – 10:04 (5x5), 4:0 – Хёрнквист (Мяяття, Кросби) – 23:20 (5x5), 5:0 – Пирсон (Грант) – 28:52 (5x5), 5:1 – Хинц (А. Радулов, Янмарк) – 47:55 (5x5)
НХЛ - регулярный чемпионат
22 ноября 2018, четверг. 03:00 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
4 : 2
2:0, 1:1, 1:1
Чикаго Блэкхоукс
Чикаго
1:0 – Уилсон (Овечкин, Бекстрём) – 00:54 (5x5), 2:0 – Бураковски (Врана, Нисканен) – 06:36 (5x4), 3:0 – Кемпны (Врана, Эллер) – 29:28 (5x5), 3:1 – Саад (Тэйвз, Кит) – 31:37 (5x5), 3:2 – Густафссон (Анисимов, Шмальц) – 45:23 (5x5), 4:2 – Смит-Пелли (Карлсон, Бойд) – 47:12 (5x5)
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