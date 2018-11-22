«Каролина» обыграла «Торонто», у Свечникова 5-й гол в сезоне

В очередном матче игрового дня регулярного сезона НХЛ «Каролина Харрикейнз» дома взял верх над «Торонто Мэйпл Лифс» — 5:2. Голами в составе победителей отметились Тревор ван Римсдик, Джастин Уильямс, Майкл Ферланд, Себастьян Ахо и Андрей Свечников, поразивший пустые ворота. У канадской команды отличились Джон Таварес и Каспери Капанен.

Свечников забил пятый гол в сезоне, также в его активе показатель полезности «+2», 8 бросков в створ и статус третьей звезды матча, он сыграл 15.17. У защитников «Торонто» Никиты Зайцева и Игоря Ожиганова по «-1» за 19.04 и 15.34 соответственно.

В параллельном матче «Баффало Сэйбрз» дома обыграл «Филадельфию Флайерз» — 5:2. Голы у победителей на счету Джеффа Скиннера, Тейджа Томпсона, Эвана Родригеса, Юхана Ларссона и Сэма Райнхарта. В составе «лётчиков» отличились Клод Жиру и Уэйн Симмондс.

Иван Проворов заработал показатель полезности «+1», сыграв 23.20.