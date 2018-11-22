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«Каролина» обыграла «Торонто», у Свечникова 5-й гол в сезоне

«Каролина» обыграла «Торонто», у Свечникова 5-й гол в сезоне
Хоккей

В очередном матче игрового дня регулярного сезона НХЛ «Каролина Харрикейнз» дома взял верх над «Торонто Мэйпл Лифс» — 5:2. Голами в составе победителей отметились Тревор ван Римсдик, Джастин Уильямс, Майкл Ферланд, Себастьян Ахо и Андрей Свечников, поразивший пустые ворота. У канадской команды отличились Джон Таварес и Каспери Капанен.

Свечников забил пятый гол в сезоне, также в его активе показатель полезности «+2», 8 бросков в створ и статус третьей звезды матча, он сыграл 15.17. У защитников «Торонто» Никиты Зайцева и Игоря Ожиганова по «-1» за 19.04 и 15.34 соответственно.

В параллельном матче «Баффало Сэйбрз» дома обыграл «Филадельфию Флайерз» — 5:2. Голы у победителей на счету Джеффа Скиннера, Тейджа Томпсона, Эвана Родригеса, Юхана Ларссона и Сэма Райнхарта. В составе «лётчиков» отличились Клод Жиру и Уэйн Симмондс.

Иван Проворов заработал показатель полезности «+1», сыграв 23.20.

НХЛ - регулярный чемпионат
22 ноября 2018, четверг. 03:00 МСК
Каролина Харрикейнз
Роли
5 : 2
2:1, 0:0, 3:1
Торонто Мэйпл Лифс
Торонто
1:0 – ван Римсдик – 10:56 (5x5), 2:0 – Уильямс (де Хаан, Стаал) – 11:18 (5x5), 2:1 – Таварес – 15:30 (5x5), 3:1 – Ферланд (Терявяйнен) – 47:45 (5x4), 3:2 – Капанен (Дермотт) – 51:57 (5x5), 4:2 – Ахо (Стаал) – 58:42 (en), 5:2 – Свечников (Валльмарк, Мартинук) – 59:22 (en)
НХЛ - регулярный чемпионат
22 ноября 2018, четверг. 03:30 МСК
Баффало Сэйбрз
Баффало
5 : 2
4:0, 0:2, 1:0
Филадельфия Флайерз
Филадельфия
1:0 – Скиннер (Поменвиль) – 03:38 (5x5), 2:0 – Томпсон (Соботка, Окпосо) – 05:20 (5x5), 3:0 – Родригес (Райнхарт, Далин) – 08:55 (5x4), 4:0 – Ларссон (Родригес, Ристолайнен) – 19:52 (5x5), 4:1 – Жиру (Кутюрье, Конечны) – 25:26 (5x5), 4:2 – Симмондс (Уил, Санхайм) – 33:51 (5x5), 5:2 – Райнхарт (Айкел) – 58:22 (en)
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