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«Сент-Луис» проиграл «Нэшвиллу», у Барбашева и Сошникова по «-2»

«Сент-Луис» проиграл «Нэшвиллу», у Барбашева и Сошникова по «-2»
Хоккей / НХЛ

В первом матче после увольнения Майка Йео «Сент-Луис Блюз» на выезде уступил «Нэшвиллу Предаторз» — 1:4. В составе «хищников» голы на счету Фредерика Годро, Филипа Форсберга, Остина Уотсона и Райана Эллиса. У «блюзменов» отличился Роберт Томас.

Владимир Тарасенко заработал показатель полезности «-1», нанеся 6 бросков в створ за 20 минут и 39 секунд, проведённых на льду (5.09 – в большинстве). У Ивана Барбашева и Никиты Сошникова по «-2» за 8.20 и 5.40 соответственно.

В параллельном матче «Миннесота Уайлд» дома взял верх над «Оттавой Сенаторз» — 6:4. В составе «дикарей» дублями отметились Эрик Стаал и Мэтт Дамба, по голу на счету Джордана Гринвея и Эрика Фера. У канадской команды отличились Крис Тирни, Тома Шабо, Кристиан Ярош и Колин Уайт.

НХЛ - регулярный чемпионат
22 ноября 2018, четверг. 04:00 МСК
Нэшвилл Предаторз
Нэшвилл
4 : 1
1:1, 1:0, 2:0
Сент-Луис Блюз
Сент-Луис
1:0 – Годро (Битетто, Вебер) – 06:14 (5x5), 1:1 – Томас (Шенн) – 12:39 (5x5), 2:1 – Форсберг – 33:22 (4x5), 3:1 – Уотсон – 47:53 (5x5), 4:1 – Эллис – 54:48 (en)
НХЛ - регулярный чемпионат
22 ноября 2018, четверг. 04:00 МСК
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
6 : 4
2:0, 2:1, 2:3
Оттава Сенаторз
Оттава
1:0 – Гринвей (Эрикссон Эк, Бродин) – 16:10 (5x5), 2:0 – Дамба (Гранлунд, Сутер) – 19:49 (4x3), 3:0 – Стаал (Гранлунд, Сутер) – 26:00 (5x4), 3:1 – Тирни (Бёдкер, Ярош) – 32:48 (5x5), 4:1 – Дамба (Гринвей, Койл) – 36:03 (5x5), 4:2 – Шабо (Смит) – 40:52 (4x5), 4:3 – Ярош (Смит) – 51:32 (5x5), 4:4 – Уайт (Пайят) – 52:55 (5x5), 5:4 – Стаал (Цукер, Гранлунд) – 54:02 (5x5), 6:4 – Фер (Паризе, Койву) – 59:22 (en)
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