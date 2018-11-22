«Сент-Луис» проиграл «Нэшвиллу», у Барбашева и Сошникова по «-2»

В первом матче после увольнения Майка Йео «Сент-Луис Блюз» на выезде уступил «Нэшвиллу Предаторз» — 1:4. В составе «хищников» голы на счету Фредерика Годро, Филипа Форсберга, Остина Уотсона и Райана Эллиса. У «блюзменов» отличился Роберт Томас.

Владимир Тарасенко заработал показатель полезности «-1», нанеся 6 бросков в створ за 20 минут и 39 секунд, проведённых на льду (5.09 – в большинстве). У Ивана Барбашева и Никиты Сошникова по «-2» за 8.20 и 5.40 соответственно.

В параллельном матче «Миннесота Уайлд» дома взял верх над «Оттавой Сенаторз» — 6:4. В составе «дикарей» дублями отметились Эрик Стаал и Мэтт Дамба, по голу на счету Джордана Гринвея и Эрика Фера. У канадской команды отличились Крис Тирни, Тома Шабо, Кристиан Ярош и Колин Уайт.