Александр Овечкин эффектным силовым приёмом сокрушил Джонатана Тэйвза

В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» дома обыграл «Чикаго Блэкхоукс» — 4:2. Голами у победителей отметились Том Уилсон, Андре Бураковски, Михал Кемпны и Деванте Смит-Пелли. В составе «Чикаго» отличились Брэндон Саад и Эрик Густафссон.
По ходу матча капитан «Вашингтона» Александр Овечкин применил эффектный силовой приём против одного из лидеров «Чикаго» Джонатана Тэйвза.
Видео также можно посмотреть в «твиттере» NBC Sports Capitals.
Также в этом матче Овечкин сделал результативную передачу, заработал показатель полезности «+1» и 2 минуты штрафа и дважды бросил в створ за 22.21. Дмитрий Орлов сыграл 24 минуты. Артём Анисимов сделал голевой пас и выиграл 22% вбрасываний за 16.46.
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